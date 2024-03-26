Ботез успела засветиться на нескольких телевизионных покерных шоу (где утерла носы профессионалам, как Фил Хельмут), съездила на хайроллерскую серию Triton Poker и даже выиграла одно из событий престижной серии PCA на Багамах.

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Теперь вот Ботез стала официальным амбассадором одного из крупнейших онлайн-румов в мире. Словом, причин больше узнать о 28-летней шахматистке/покеристке на Покер 24 хватает.



Сестры Ботез и Магнус Карлсен / BotezLive

У канала BotezLive на YouTube, что Александра ведет со своей сестрой Андреа, почти 1,5 миллиона подписчиков, а на обложке рядом с девушками улыбается сильнейший шахматист современности (а то и в истории) Магнус Карлсен. Не намного меньше подписчиков у девушек и на Twitch. Обе Ботез – профессиональные шахматистки, однако, вершин мирового рейтинга они никогда не достигали. Стать же настолько популярными помогла пандемия коронавируса, во время которой шахматы в целом получили новое дыхание, а также невероятный успех сериала Ферзевый гамбит (The Queen's Gambit).

Как все начиналось

В шесть лет Александра начала интересоваться шахматами. Сначала ее учил отец, а потом девушка отправилась в шахматный клуб и через два года выиграла свой первый турнир.

Моя семья родом из Румынии, в которой богатая шахматная культура. В Америке немного не так – люди обычно рассматривают шахматы как игру для ботанов,

– объясняла в одном из интервью шахматистка.

До 15 лет Ботез жила в Канаде, где выиграла пять национальных чемпионатов в своих возрастных категориях. Затем переехала в США и играла за тамошнюю сборную. Александра участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах и в 2016-м достигла самого высокого рейтинга в карьере – 2092. Ботез даже успела получить титул мастера FIDE среди женщин, но решила сосредоточиться на учебе.



Александра Ботез / Инстаграм-страница Александры Ботез

Впрочем, совсем от шахмат Александра не отказалась. В Стэнфорде она стала первой женщиной-президентом шахматного клуба, а вскоре и взялась стримить свою игру на Twitch. Получить популярность удалось довольно быстро, однако, не совсем ту, на которую рассчитывала Ботез.

В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать. Или просто все время комментировали мою внешность. Им было плевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок,

– рассказывает Александра.

Прорыв

Как бы там ни было, но аудитория канала росла, появились первые донаты и подписка. В 2017-м Ботез закончила обучение и решила сосредоточиться на стриминге, впрочем, настоящий прорыв случился в 2020-м. К Александре присоединилась младшая сестра, которой как раз исполнилось 18 и вдвоем девушки просто "разорвали" Twitch. В мае на канале BotezLive было 73 тысячи подписчиков, а в декабре – 500 тысяч. Немаловажную роль в этом сыграла и пандемия, что "загнала" шахматистов в онлайн.

Шахматы взлетели на Twitch, и я стала одним из самых популярных шахматных стримеров. Помню, я была так взволнована, что не могла уснуть. Я была под кайфом от адреналина,

– вспоминает Александра.



Сестры Ботез / Инстаграм-страница Александры Ботез

В начале декабря 2020 года сестры Ботез стали финалистками премии Dexerto Awards в номинации "Прорыв года среди стримеров" и в том же месяце подписали контракт с киберспортивной организацией Envy Gaming.

Прибыль

Шахматы остаются ключевой темой и на Twitch, и на YouTube сестер Ботез, впрочем, сейчас их контент уже вырвался далеко за рамки игровой доски. Александра выходила на ринг, неделю провела в лагере подготовки морской пехоты и, конечно, играет в покер.

Еще в 2021-м канадка рассказывала, что получает от каналов более 100 тысяч долларов в год. Теперь эта цифра точно выше в несколько раз. На такие доходы в мире шахмат могут рассчитывать только топ-игроки.

Александра получает на Twitch такой же доход, как и профессиональные шахматисты. И она даже не входит в число 20 тысяч лучших игроков мира. Вероятно, определение шахматного профессионала изменилось,

– говорит директор по развитию популярного ресурса Chess.com Ник Барто.

Покер



Александра Ботез за покерным столом / Инстаграм-страница Александры Ботез

С солидным банкроллом за спиной, Ботез смогла позволить себе сразу нырнуть в разборки с лучшими покеристами мира в самых дорогих турнирах и кэш-играх. В 2022-м шахматистка выиграла более 400 тысяч долларов за столом, где среди других, играли звездные покеристы Фил Хельмут и Том Дван.

Александра далеко не первая, кто приходит в покер именно из шахмат и быстро добивается успеха, что лишний раз демонстрирует близость между этими интеллектуальными видами спорта, где умение существенно важнее удачи. Поэтому, возьмем смелость спрогнозировать, что самые громкие успехи Ботез в покере еще впереди.