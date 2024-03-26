Ботез встигла засвітитися на кількох телевізійних покерних шоу (де втерла носам професіоналам, як то Філ Хельмут), з’їздила на хайролерську серію Triton Poker та навіть виграла одну з подій престижної серії PCA на Багамах.

До теми Оголена українська красуня-покеристка потрапила на обкладинку популярного журналу

Тепер от Ботез стала офіційною амбасадоркою одного з найбільших онлайн-румів у світі. Словом, причин більше дізнатися про 28-річну шахістку/покеристку на Покер 24 вистачає.



Сестри Ботез і Магнус Карлсен / BotezLive

У каналу BotezLive на YouTube, що Александра веде зі своєю сестрою Андреа, майже 1,5 мільйона підписників, а на обкладинці поряд з дівчатами посміхається найсильніший шахіст сучасності (а то й в історії) Магнус Карлсен. Не набагато менше підписників у дівчат і на Twitch. Обидві Ботез – професійні шахістки, однак, вершин світового рейтингу вони ніколи не сягали. Стати ж настільки популярними допомогла пандемія коронавірусу, під час якої шахи загалом отримали нове дихання, а також неймовірний успіх серіалу Ферзевий гамбіт (The Queen's Gambit).

Як усе починалося

У шість років Александра почала цікавитися шахами. Спочатку її навчав батько, а згодом дівчина подалася до шахового клубу і за два роки виграла свій перший турнір.

Моя сім'я родом із Румунії, в якій багата шахова культура. В Америці трохи не так – люди зазвичай розглядають шахи як гру для ботанів,

– пояснювала в одному з інтерв'ю шахістка.

До 15 років Ботез жила у Канаді, де виграла п'ять національних чемпіонатів у своїх вікових категоріях. Потім переїхала до США і грала за тамтешню збірну. Александра брала участь у кількох шахових Олімпіадах і у 2016-му досягла найвищого рейтингу в кар’єрі – 2092. Ботез навіть встигла здобути титул майстра FIDE серед жінок, але вирішила зосередитися на навчанні.



Александра Ботез / Інстаграм-сторінка Александри Ботез

Втім, зовсім від шахів Александра не відмовилася. В Стенфорді вона стала першою жінкою-президенткою шахового клубу, а невдовзі і взялася стрімити свою гру на Twitch. Здобути популярність вдалося досить швидко, однак, не зовсім ту, на яку розраховувала Ботез.

У моїй першій трансляції на Twitch 60% глядачів просто намагалися зі мною фліртувати та базікати. Чи просто весь час коментували мою зовнішність. Їм було начхати на ігровий процес. Я навіть перестала через це стрімити, доки модератори не навели лад,

– розповідає Александра.

Прорив

Хай там як, але аудиторія каналу зростала, з’явилися перші донати і передплата. У 2017-му Ботез закінчила навчання і вирішила зосередитися на стрімінгу, втім, справжній прорив стався у 2020-му. До Александри приєдналася молодша сестра, якій якраз виповнилося 18 і удвох дівчата просто "розірвали" Twitch. У травні на каналі BotezLive було 73 тисячі передплатників, а у грудні – 500 тисяч. Важливу роль у цьому зіграла і пандемія, що "загнала" шахістів в онлайн.

Шахти злетіли на Twitch, і я стала одним із найпопулярніших шахових стрімерів. Пам'ятаю, я була така схвильована, що не могла заснути. Я була під кайфом від адреналіну,

– згадує Александра.



Сестри Ботез / Інстаграм-сторінка Александри Ботез

На початку грудня 2020 року сестри Ботез стали фіналістками премії Dexerto Awards у номінації "Прорив року серед стрімерів" і того ж місяця підписали контракт із кіберспортивною організацією Envy Gaming.

Прибутки

Шахи залишаються ключовою темою і на Twitch, і на YouTube сестер Ботез, втім, нині їхній контент уже вирвався далеко за рамки ігрової дошки. Александра виходила на ринг, тиждень провела у таборі підготовки морської піхоти і, звісно, грає у покер.

Вже у 2021-му канадка розповідала, що отримує від каналів понад 100 тисяч доларів на рік. Тепер ця цифра точно вища у кілька разів. На такі прибутки у світі шахів можуть розраховувати лише топ-гравці.

Александра отримує на Twitch такий самий дохід, як і професійні шахісти. І вона навіть не входить до числа 20 тисяч найкращих гравців світу. Ймовірно, визначення шахового професіонала змінилося,

– каже директор із розвитку популярного ресурсу Chess.com Нік Барто.

Покер



Александра Ботез за покерим столом / Інстаграм-сторінка Александри Ботез

Із солідним банкролом за спиною, Ботез змогла дозволити собі одразу пірнути в розбірки з найкращими покеристами світу в найдорожчих турнірах і кеш-іграх. У 2022-му шахістка виграла понад 400 тисяч доларів за столом, де серед інших, грали зіркові покеристи Філ Хельмут і Том Дван.

Александра далеко не перша, хто приходить до покеру саме із шахів та швидко добивається успіху, що зайвий раз демонструє близькість між цими інтелектуальними видами спорту, де вміння суттєво важливіше за удачу. Тож, візьмемо сміливість спрогнозувати, що найгучніші успіхи Ботез у покері ще попереду.