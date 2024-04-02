Хельмут основал собственное производство защитник масок для лица. Фила не остановило то, что пандемия, которая в свое время спровоцировала массовый спрос на такие изделия, уже давно осталась в прошлом.

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Приобрести эксклюзивные маски от звезды можно на его сайте за 17 долларов. Такая цена, к слову, имеет символическое значение.

В честь моих 17 браслетов я собираюсь продавать эти маски по 17 долларов за каждую,

– сказал Хельмут.

Напомним, Фил является рекордсменом по количество браслетов WSOP в истории. Ближайших преследователей (Фила Айви, Джони Чена, Дойла Брансона, Эрика Сайдела) он опережает аж на 7 наград.

Возвращаясь к маскам, то Хельмут налепил на изделие кучу рекламы – как персональной, так и своих спонсоров. Нашлось место даже для логотипа любимых конфет покериста – Sour Patch Kids. И хотя вся эта выдумка выглядит странной, поводов сомневаться в бизнес-решениях Фила нет, ведь он является очень успешным инвестором. В портфеле Хельмута акций различных стартапов на сотни миллионов долларов.

Интересно, что не так давно Фил очень громко возмущался, что другой звездный покерист Айзек Хэкстон надевает маску за столом, несмотря на то, что пандемия давно закончилась.

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