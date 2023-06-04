Уже в первую неделю WSOP Украина получила золотой браслет Мировой серии покера. Турнир №7 по Лимитному Холдема вообще стал историческим для нашей страны. Трофей в Лас-Вегасе разыгрывали украинцы.

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В общей сложности в браслетном турнире участвовало 527 игроков. На третий день события определились 9 финалистов, среди которых лидировал Вадим Шлёз. На стадии 5-макс его обогнал Ростислав Сабищенко, но вскоре харьковчанин выбил двоих соперников и вернул себе статус чип-лидера. В его стеке оказалось 65% всех фишек турнира.

Украинский хедз-ап продолжался полтора часа. В финальной раздаче Сабищенко поставил олл-ин на тёрне со второй парой, но у Шлёза была топ-пара. Ривер ситуацию не изменил. Вместе с золотым браслетом WSOP Вадим заработал 146 835 долларов призовых.

Украинцы после хедз-апа / Фото PokerNews

Вадим Шлёз родился в Харькове, но давно проживает в США. Активно играет в покер с 2009 года. До этого лучшим достижением на WSOP было 15 место. А рекордные призовые украинец получил в 2011 году в Атлантик Сити за победу на серии Borgata Winter Open – 533 210 долларов.

Золотой браслет WSOP Вадима Шлёза стал 15-м для Украины. Это позволило нашей стране обойти в символическом рейтинге Испанию и сравниться со Швецией (11-12 место в мире).