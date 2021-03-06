Ожидаемый хедз-ап поединок между Федором Хольцом и Виктором Малиновским стартовал с победы немца.

Высокие ставки, звездные фигуры и динамичный интересный регламент – этот матч имеет все ингредиенты настоящей покерной вкуснятины.

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Перчинки противостоянию добавили немало жестких высказываний накануне старта.

Несмотря на статус небольшого андердога и прогнозы большинства болельщиков, лидерство в дуэли захватил Федор. Хольц очень уверенно стартовал, но во второй части сессии немного растранжирил гандикап. По итогам шести часов игры немец лидирует на 35 тысяч долларов.

Отставание, конечно, совсем не критическое. Хотя, напомним, соперники сыграют лишь четыре сессии. Следующая состоится в понедельник вечером.