Уже сегодня вечером стартует очередное хедз-ап противостояние покерных хайроллеров.

На этот раз решать судьбу сотен тысяч долларов будут польско-белорусский профи Виктор "limitless" Малиновский и один из лучших немецких игроков Федор Хольц.

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Соперники уже согласовали все детали противостояния. Их дуэль будет не такой длительной, как громкий хедз-ап последнего времени между Даниэлем Негреану и Дагом Полком, продолжавшийся несколько месяцев и 25 тысяч раздач. Вместе с тем, Малиновский и Хольц устроят только четыре сессии, в течение каждой из которых разыграют не менее 400 раздач.

Играть соперники будут в Безлимитный Холдем с блайндами 100/200 долларов. Главной же "фишкой" поединка является то, что Виктор обязался садиться за стол навеселе. Перед каждой сессией он будет выпивать не менее бутылки вина. Букмекеры считают шансы оппонентов на победу практически равными. Limitless – совсем небольшой фаворит. Коэффициент на его победу 1.78, на успех Хольца – 2.13. Первая сессия стартует сегодня в 21:45, а следующие состоятся 8, 10 и 12 марта.