Звездный и эпатажный американский покерист Даг Полк не лез за словом в карман, делясь мыслями о коллегах.

Напомним, вскоре Федор Хольц и Виктор Малиновский сыграют хедз-ап поединок.

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К этой дуэли приковано особое внимание болельщиков, в том числе и из-за эпатажных поступков и слов обоих участников матча. В своей фирменной манере подогрел интерес к встрече и Даг Полк. Американец буквально камня на камне не оставил от своих коллег:

Хольц невероятно слаб в хедз-апе. Каждый регуляр буквально мечтает попасть к нему за стол. Он постоянно "катает не туда".

Досталось и Малиновскому:

Limitless – один из самых переоцененных регуляров планеты. Просто как-то сказал в подкасте, что он топ и с тех пор постоянно рассказывает, кто действительно крутой.

Отметим, что фаворитом матча между Хольцом и Малиновским американский хайроллер считает Виктора.