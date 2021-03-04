Зірковий та епатажний американський покерист Даг Полк не ліз за словом до кишені, ділячись думками про колег.

Нагадаємо, незабаром Федор Хольц та Віктор Маліновський зіграють хедз-ап поєдинок.

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До цієї дуелі прикута неабияка увага вболівальників, зокрема й через епатажні вчинки та слова обох учасників матчу. У своїй фірмовій манері підігрів інтерес до зустрічі і Даг Полк. Американець буквально каменя на камені не залишив від своїх колег:

Хольц неймовірно слабкий в хедз-апі. Кожен регуляр буквально мріє потрапити до нього за стіл. Він постійно "катає не туди".

Дісталося і Маліновському:

Limitless — один із найпереоціненіших регулярів планети. Просто якось сказав у подкасті, що він топ і з того часу постійно розповідає, хто дійсно крутий.

Відзначимо, що фаворитом матчу між Хольцом і Малинвським американський хайролер вважає Віктора.