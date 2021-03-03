Найкращий покерист Боснії та Герцеговини Алі Імсіровіч тріумфував у турбо турнірі хайролерів.

Бай-ін у змаганні коштував 2,1 тисячу доларів. 65 входів гарантували непоганий призовий фонд — 325 тисяч "зелених".

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В призову зону потрапили одинадцятеро гравців. Серед них чимало відомих постатей. Одні з найкращих онлайн-покеристів бразилець Юрій Дзівелевскі та хорват Іван Зуфіч, італієць Даріо Самартіно, угорець Андрас Немет, канадець Даніель Дворсес і поляк Віктор Маліновський.

А чемпіоном турніру став Алі Імсіровіч. Усього за шість годин гри він став багатшим на 97,5 тисяч доларів.

Відзначимо, боснієць входить до списку найперспективніших покеристів сучасності. Уже зараз він є доволі популярним гравцем, за свою кар’єру він виграв 9 мільйонів доларів призових у живих турнірах.