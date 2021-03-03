Лучший покерист Боснии и Герцеговины Али Имсирович торжествовал в турбо турнире хайролеров.

Бай-ин в соревнования стоил 2,1 тысячи долларов. 65 входов гарантировали неплохой призовой фонд – 325 тысяч "зеленых".

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В призовую зону попали одиннадцать игроков и среди них оказалось немало известных личностей. Одни из лучших онлайн-покеристов бразилец Юрий Дзивелевски и хорват Иван Зуфич, итальянец Дарио Самартино, венгр Андрас Немет, канадец Даниэль Дворсес и поляк Виктор Малиновский.

А чемпионом турнира стал Али Имсирович. Всего за 6 часов игры он стал богаче на 97,5 тысяч долларов!

Отметим, босниец входит в список самых перспективных покеристов современности. Уже сейчас он довольно популярный игрок, за свою карьеру он выиграл 9 миллионов долларов призовых в живых турнирах.