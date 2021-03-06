Очікуваний хедз-ап поєдинок між Федором Хольцом і Віктором Маліновським стартував з перемоги німця.

Високі ставки, зіркові постаті та динамічний цікавий регламент — цей матч має усі інгредієнти справжньої покерної смакоти.

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Перцю протистоянню додали чимало жорстких висловлювань напередодні старту.

Попри статус невеличкого андердога і прогнози більшості вболівальників, лідерство в дуелі захопив Федор. Хольц дуже впевнено стартував, але в другій частині сесії трохи розтринькав гандикап. За підсумками шести годин гри німець лідирує на 35 тисяч доларів.

Відставання, звісно, зовсім не критичне. Хоча, нагадаємо, суперники зіграють лише чотири сесії. Наступна відбудеться у понеділок ввечері.