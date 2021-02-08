Звездный американский покерист влез в трэш-ток с Чарли Каррелом.

Напомним, Полк только что выиграл 1,2 миллиона у принципиального соперника Даниэля Негреану. Даг заявлял, что очень устал и больше играть хедз-ап матчи не собирается. Но о пари речи не было.

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Полк довольно агрессивно отреагировал на вызов без адреса от Чарли Каррела. Британец написал, что сможет побить Zoom NL500, хотя он не садился за стол уже два года. На собственный успех Чарли готов поставить 100-200 тысяч долларов. Отметим, что Zoom NL500 считают одним из самых сложных лимитов в покере.

Правда, Чарли выдвинул несколько условий: дистанция пари – 50 тысяч раздач, равные ставки сторон и визави, которому Каррел доверяет.

Довольно быстро комментарий под этим постом оставил Даг Полк:

Чарли ужасен в покере. Все это знают. Причина проста, я не буду ее называть, но, поверьте мне, это действительно именно так.

Пока дальше дело не пошло и, по крайней мере пока стороны официально не договорились о пари.