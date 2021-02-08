Зірковий американський покерист вліз у треш-ток з Чарлі Каррелом.

Нагадаємо, Полк тільки-но виграв 1,2 мільйона у принципового суперника Даніеля Негреану. Даг заявляв, що дуже втомився і більше грати хедз-ап матчі не збирається. Але про парі мови не було.

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Полк доволі агресивно відреагував на виклик без адреси від Чарлі Каррела. Британець написав, що зможе побити Zoom NL500, хоча він не сідав за стіл уже два роки. На власний успіх Чарлі готовий поставити 100-200 тисяч доларів. Відзначимо, що Zoom NL500 вважають одним із найскладніших лімітів у покері.

Щоправда, Чарлі висунув кілька умов: дистанція парі — 50 тисяч роздач, рівні ставки сторін, візаві, якому Каррел довіряє.

Доволі швидко коментар під цим постом залишив Даг Полк:

Чарлі жахливий в покері. Всі це знають. Причина проста, я не буду її називати, але, повірте мені, це дійсно саме так.

Наразі далі справа не пішла і, принаймні поки що, сторони офіційно не домовилися про парі.