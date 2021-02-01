Зірковий американський покерист зізнався, що не зацікавлений у матчі-реванші з Даніелем Негреану.

Нагадаємо, зараз бій покерних гігантів добігає до завершення, хлопцям залишилося зіграти менше 5 тисяч роздач, Даг лідирує на 736 тисяч доларів.

Читайте також: Легенду покеру "кинули" на майже 2 млн доларів

Інтригою у протистоянні вже й не пахне, єдине питання: скільки саме Негреану в підсумку виплатить Полку. Розгром!

Попри очевидний успіх, американець знову заспівав стару пісну про те, як набрид йому покер і що він більше не отримує задоволення від гри.

Схоже, Даг поставив масну крапку у всіляких чутках про його ймовірний наступний хедз-ап поєдинок:

Я не збираюся грати матч-реванш. Про це було багато розмов, але цього просто не станеться. Занадто втомився від усього навчання, підготовки, дуелі. Я не насолоджуюсь грою. Хочу мати певну гнучкість, щоб не бути в Неваді протягом наступних 4-5 місяців.

Натомість, Полк висловив готовність допомогти у підготовці наступному суперникові Негреану (якщо такий, звісно, буде). Втома втомою, а можливість насолити "запеклому другові" марнувати американець не хоче.