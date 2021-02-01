Звездный американский покерист признался, что не заинтересован в матче-реванше с Даниэлем Негреану.

Напомним, сейчас бой покерных гигантов подходит к концу и ребятам осталось сыграть меньше 5 тысяч раздач, Даг лидирует на 736 тысяч долларов.

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Интригой в противостоянии уже и не пахнет, единственный вопрос: сколько именно Негреану в итоге выплатит Полку. Разгром!

Несмотря на очевидный успех, американец снова спел старую песню о том, как надоел ему покер и что он больше не получает удовольствия от игры.

Похоже, Даг поставил жирную точку во всевозможных слухах о его вероятном следующем хедз-ап поединке:

Я не собираюсь играть матч-реванш. Об этом было много разговоров, но этого просто не произойдет. Слишком устал от всей учебы, подготовки, дуэли. Я не наслаждаюсь игрой. Хочу иметь определенную гибкость, чтобы не быть в Неваде в течение следующих 4-5 месяцев.

Зато Полк выразил готовность помочь в подготовке следующему сопернику Негреану (если такой, конечно, будет). Усталость усталостью, а возможность насолить "заклятому другу" упустить американец не хочет.