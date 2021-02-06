Віктор "limitless" Маліновський не потребує особливого представлення в покерній тусовці. Білоруса, який грає дорого і часто, вважають одним із найбільш маститих покеристів у світі, що стосується кеш-гри. Не перевівши подих після кількох челенджів, Маліновський націлився на ще одне масштабне хедз-ап протистояння.

Джерело: gipsyteam.ru

В період карантину, коли улюблені заклади Маліновського в Макао зачинені, білорус практикується у дорогій грі удома, перед монітором. Полоскотати собі нерви в дуелі із Віктором нещодавно встигли: LLinusLLove, buttonclickr, MunEZ_StaRR та Fiilismies. Черговим опонентом Маліновського може стати Стефан Бураков, якого вважають одним із найкращих у грі за столами 6-max.

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Протистояння із росіянином для Віктора Маліновського – справа честі. Адже Бураков неодноразово тролив білоруса в інтернеті, а от зустрічі із опонентом за столом, нібито, уникає. Маліновський, відтак, публічно викликав Буракова на дуель і хоче добряче провчити суперника. Білорус пропонує зіграти 50 тисяч рук на лімітах не нижче 100/200 доларів. При цьому, викинути білий прапор у хедз-ап марафоні можна лише, програвши щонайменше мільйон доларів.



Стефан Бураков. Фото: GipsyTeam

Буракову прийняти цей виклик буде вкрай непросто. І мова не лише про вищу майстерність суперника у грі один-на-один. Росіянин не грає так дорого, а брак досвіду на таких лімітах, як показала дуель Негреану і Полка, може бути фатальним. Стефан, однак, уже запевнив, що не збирається давати задній хід. Але й грати за умовами Маліновського не збирається. Покеристам потрібно знайти компроміс і ми можемо стати свідками чергової епопеї.