Виктор "limitless" Малиновский не нуждается в особом представлении в покерной тусовке. Белоруса, который играет дорого и часто, считают одним из самых маститых покеристов мира в том, что касается кэш-игры. Не переведя дыхание после нескольких челленджей, Малиновский нацелился на еще одно масштабное хедз-ап противостояние.

Источник: gipsyteam.ru

В период карантина, когда любимые заведения Малиновского в Макао закрыты, белорус практикуется в дорогой игре дома, перед монитором. Пощекотать себе нервы в дуэли с Виктором недавно успели: LLinusLLove, buttonclickr, MunEZ_StaRR и Fiilismies. Очередным оппонентом Малиновского может стать Стефан Бураков, которого считают одним из лучших в игре за столами 6-max.

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Противостояние с россиянином для Виктора Малиновского – дело чести. Ведь Бураков неоднократно троллил белоруса в интернете, а вот встречи с оппонентом за столом, якобы, избегает. Малиновский, следовательно, публично вызвал Буракова на дуэль и хочет хорошенько проучить соперника. Белорус предлагает сыграть 50 тысяч рук на лимитах не ниже 100/200 долларов. При этом, выбросить белый флаг в хедз-ап марафоне можно лишь, проиграв по меньшей мере миллион долларов.



Стефан Бураков. Фото: GipsyTeam

Буракову принять этот вызов будет крайне непросто. И речь не только о высшем мастерстве соперника в игре один-на-один. Россиянин не играет так дорого, а недостаток опыта на таких лимитах, как показала дуэль Негреану и Полка, может быть фатальным. Стефан, однако, уже заверил, что не собирается давать задний ход. Но и играть по условиям Малиновского не собирается. Покеристам нужно найти компромисс и мы можем стать свидетелями очередной эпопеи.