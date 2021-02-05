Совсем недавно Фил Гальфонд завершил очередной этап своего челленджа, где он предлагает любому покеристу посоревноваться в хедз-ап битве в Пот-Лимит Омаху.

Пока никому не удалось преодолеть Фила. Ченс Корнута – последний на данный момент соперник Гальфонда, отстал на 700 тысяч долларов и отказался продолжать дуэль. Сам Фил впрочем уже думает над тем с кем сыграть в следующей дуэли. Он признается, что получает от матчей с сильнейшими соперниками столько удовольствия, что даже не нуждается в отдыхе между поединками.

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В целом Гальфонд играет в онлайне уже более 17 лет. Незадолго до своего челленджа он делал длительный перерыв в покере на 2 года, однако триумфально вернулся и начал обыгрывать одного за другим топовых соперников, будто никакой паузы не было. Фил поделился несколькими секретами своего подхода:

Набор навыков, который позволял достичь успеха 15 лет назад, на самом деле не так сильно отличается от того, что нужно сегодня. Пока я сам не вернулся в игру и следил за ней со стороны, я тоже думал, что разница гораздо ощутимее. Я считал, что такие люди как я, которые опираются прежде всего на ридсы и самостоятельную работу, в современном покере окажутся далеко позади. Но в действительности все не так. Главные вещи не изменились: ридс, поиск слабых мест в стратегии оппонента. Солверы нужны, как точка опоры – они указывают оптимальную стратегию. Но дальше необходимо пользоваться знаниями о конкретном сопернике и человеческой психологии в целом. Просто копировать солвер бессмысленно. Некоторые его решения реализовать в настоящий раздачи очень сложно. Поэтому даже в топ-регуляров все еще остается много слабостей.

Гальфонд рассказал, что Ченс Корнута стал пока самым сложным его соперником. Долгое время Филу не удавалось подобрать ключи к оппоненту и он проигрывал много ключевых раздач - выбрасывал хорошие руки на блеф Корнута и оплачивал его натсы. Но в какой-то момент Гальфонду удалось раскусить линии Чэнса и он уже не отдал инициативу.

При всех своих успехах, американский профессионал заявляет, что он очень уверен в себе. Каждый поединок и каждая раздача вызывают у него массу внутренних сомнений. Но, пожалуй, умение преодолеть себя и не прекращать развиваться и являются теми ключевыми чертами, позволяющими Филу Гальфонду уже столько лет оставаться одним из лучших кэш-игроков в покер.