Он ушел из жизни более двух лет назад в 71, после отчаянной борьбы с раком. Легендарный норвежский покерист Тор Хансен, впрочем, до последнего не выпускал карт из рук. Последние годы жизни "Крестного отца" скандинавского покера легли в сюжет документального фильма "Улыбка".

Источник: pokernews.com

Тор Хансен активно играл в покер еще с середины 80-х годов прошлого века, а свой последний турнир провел в марте 2018 года, за 9 месяцев до смерти. В коллекции норвежца – 2 браслета WSOP и десятки побед в турнирах по всей планете. Хансен выиграл почти 3 миллиона долларов призовых и никогда не отказывался от кэш-игры на высоких лимитах. Но самое главное, Тор Хансен был настоящим эталоном игрока и человеком с большой буквы, благодаря чему пользовался огромным уважением среди соперников.

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В 2012 году у норвежца обнаружили рак, приговор врачей был страшен – не более полугода. Тор Хансен, вооруженный характером победителя, рук не опустил. Он дал достойный бой страшной болезни и прожил еще 6 лет полноценной и активной жизни, не в последнюю очередь благодаря Кари Вале и Лин Амундсен.

Норвежские кинематографисты предложили Тору Хансену приобщиться к съемкам документального фильма о покерной легенде. Между курсами лечения покерист находил время для участия в турнирах, дав режиссерам немало материала для фильма "Улыбка". Одну из главных ролей в фильме исполнила жена Тора Хансена – Марсела, которая до последнего заботилась о больном муже.