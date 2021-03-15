Неуемная пандемия внесла свои коррективы в долгожданный хедз-ап поединок между Даниэлем Негреану и Филом Хельмутом. Легендам игры придется "отложить оружие" минимум на 15 дней.

Покерный челлендж между Хельмутом и Негреану, который звезды планируют провести за "живой" игрой, должен был стартовать 15 марта. Но у одного из представителей съемочной группы обнаружили коронавирус, а следовательно новая дата начала игры – 31 марта.

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Американец и канадец будут выяснять отношения в кэш-игре на высоких лимитах (какие именно будут ставки пока неизвестно). Для начала, каждый из соперников внесет бай-ин в 50 тысяч долларов. Тот, кто проиграет все, сможет отыграться, но в следующем раунде будет вынужден инвестировать вдвое большую сумму. Игра будет продолжаться пока кто-то из оппонентов не признает свое поражение, или пока у кого-то не закончатся деньги.

Кроме финансовой составляющей, Фил Хельмут и Даниэль Негреану сразятся за собственный престиж. "Kid Poker" попытается отбелить репутацию после недавнего фиаско в челлендже против Дага Полка. Негреану, напомним, спустил 1,2 миллиона долларов. А вот Хельмут стремится к реваншу за многочисленные издевательства канадца на протяжении их длительной карьеры. В видео ниже лишь часть хайлайтов неудач Фила в противостоянии с Даниэлем:

Несмотря на "вражду" на работе, Негреану и Хельмут являются друзьями в обычной жизни. Два года назад, скажем, Фил был одним из почетных гостей на свадьбе Даниэля. Впрочем, сантименты в ближайшее время придется отложить в сторону. Покеристы активно подогревают интерес к их противостоянию, не подбирая слов в адрес друг друга в соцсетях.

Фил Хельмут на свадьбе Даниэля Негреану и Аманды Лазерман / Фото: lamateurdepoker.fr