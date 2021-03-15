Невгамовна пандемія внесла свої корективи у довгоочікувану хедз-ап сутичку між Даніелем Негреану та Філом Хельмутом. Легендам гри доведеться "відкласти зброю" щонайменше на 15 днів.

Покерний челендж між Хельмутом та Негреану, який зірки планують провести за "живою" грою, повинен був стартувати 15 березня. Утім, в одного із представників знімальної групи виявили коронавірус, а відтак нова дата початку гри – 31 березня.

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Американець і канадець з’ясовуватимуть стосунки в кеш-грі на високих лімітах (які саме будуть ставки наразі невідомо). Для початку, кожен із суперників внесе бай-ін у 50 тисяч доларів. Той, хто програє усе, матиме змогу відігратись, але у наступному раунді буде змушений інвестувати удвічі більшу суму. Гра триватиме поки хтось із опонентів не визнає свою поразку, або поки у когось не закінчяться гроші.

Окрім фінансової складової, Філ Хельмут та Даніель Негреану битимуться за власний престиж. "Poker Kid" спробує відбілити репутацію після нещодавнього фіаско в челенджі проти Дага Полка. Негреану, нагадаємо, спустив 1,2 мільйона доларів. А от Хельмут прагне реваншу за численні знущання канадця впродовж їх тривалої кар’єри. У відео нижче лише частина хайлайтів невдач Філа у протистоянні із Даніелем:

Попри "ворожнечу" на роботі, Негреану та Хельмут є друзями у звичайному житті. Два роки тому, скажімо, Філ був одним із почесних гостей на весіллі Даніеля. Утім сентименти у найближчий час доведеться відкласти убік. Покеристи активно підігрівають інтерес до їх протистояння, не підбираючи слів на адресу один одного у соцмережах.



Філ Хельмут на весіллі Даніеля Негреану та Аманди Лазерман. Фото: lamateurdepoker.fr