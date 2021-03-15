Битву покерних легенд перенесли через коронавірус
Невгамовна пандемія внесла свої корективи у довгоочікувану хедз-ап сутичку між Даніелем Негреану та Філом Хельмутом. Легендам гри доведеться "відкласти зброю" щонайменше на 15 днів.
Джерело:pokernewsdaily.com
Покерний челендж між Хельмутом та Негреану, який зірки планують провести за "живою" грою, повинен був стартувати 15 березня. Утім, в одного із представників знімальної групи виявили коронавірус, а відтак нова дата початку гри – 31 березня.
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Американець і канадець з’ясовуватимуть стосунки в кеш-грі на високих лімітах (які саме будуть ставки наразі невідомо). Для початку, кожен із суперників внесе бай-ін у 50 тисяч доларів. Той, хто програє усе, матиме змогу відігратись, але у наступному раунді буде змушений інвестувати удвічі більшу суму. Гра триватиме поки хтось із опонентів не визнає свою поразку, або поки у когось не закінчяться гроші.
Окрім фінансової складової, Філ Хельмут та Даніель Негреану битимуться за власний престиж. "Poker Kid" спробує відбілити репутацію після нещодавнього фіаско в челенджі проти Дага Полка. Негреану, нагадаємо, спустив 1,2 мільйона доларів. А от Хельмут прагне реваншу за численні знущання канадця впродовж їх тривалої кар’єри. У відео нижче лише частина хайлайтів невдач Філа у протистоянні із Даніелем:
Попри "ворожнечу" на роботі, Негреану та Хельмут є друзями у звичайному житті. Два роки тому, скажімо, Філ був одним із почесних гостей на весіллі Даніеля. Утім сентименти у найближчий час доведеться відкласти убік. Покеристи активно підігрівають інтерес до їх протистояння, не підбираючи слів на адресу один одного у соцмережах.
Філ Хельмут на весіллі Даніеля Негреану та Аманди Лазерман. Фото: lamateurdepoker.fr
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