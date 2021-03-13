Главный покерный фестиваль WSOP, который в 2020-м из-за пандемии пришлось перенести за виртуальные столы, скорее всего, вернется к привычному формату уже в этом году. Оптимистичные прогнозы дал один из самых популярных игроков современности Даниэль Негреану, у которого много связей, в том числе и среди покерных функционеров.

По словам Негреану, Мировая серия покера стартует осенью, а не летом, как это было обычно. Несмотря на это, фестиваль состоится в полном объеме – в расписание WSOP войдут традиционные 9 десятков турниров. Арена для проведения серии – Лас-Вегас, медленно, но уверенно возвращается к полноценной покерной жизни. Там уже и "живые" турниры проводят, и постепенно снимают определенные карантинные ограничения.

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Поэтому, уверяет Негреану, во время проведения фестиваля из казино уберут средства защиты, которые внедрили в учреждениях в течение прошлого года, а покеристы смогут полноценно наслаждаться игрой. Этому поспособствует активная вакцинация на территории США. Администрация президента Байдена попытается глобально закрыть этот вопрос до конца весны – начала лета.