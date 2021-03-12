Звездные представители двух интеллектуальных видов спорта вновь сыграют в совместном турнире.

Известный покерист Патрик Леонард объединился в команду с многократным чемпионом России Петром Свидлером. Им будет противостоять дуэт монстров: Айзек Хэкстон и Александр Грищук (трехкратный чемпион мира по блицу).

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Отметим, что Грищук не просто остается одним из топ-гроссмейстеров планеты, россиянина считают сильнейшим игроком в покер среди всей шахматной элиты. Известно, что он довольно давно, успешно и регулярно играет в покер.

Формат Battle of the Minds будет весьма интересным: сперва партнеры по командам провели совместные стримы, где обучали друг друга тонкостям своих видов спорта.

Сегодня вечером состоится основное действо. Матч состоит из трех сетов. В каждом сете будет по одному раунду шахмат и покера.

Шахматный этап пройдет в формате Hand & Brain: шахматист из команды выбирает, какой фигурой ходить, а покерист решает, куда она пойдет. Покерный раунд пройдет в формате HUSNG. Играть также будут парами, принимая решение по очереди: шахматист принимает решение на префлопе, следующее слово за покеристом и так далее. Независимо от результата состоятся все три сета.

Напомним, микс шахмат и покера сейчас очень популярен. Даниэль Негреану принимает участие в турнире "PogChamps", известный гроссмейстер Хикару Накамура организует соревнования "Jokers Gambit". А в конце декабря состоялся грандиозный турнир "Игра королей".