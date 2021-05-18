Переносить в онлайн решающую фазу соревнований организаторы не захотели, поэтому шестерым финалистам доводилось лишь с нетерпением ждать возможности разыграть немалые призовые. И, наконец, на днях турнир таки завершился – через 1 год и 2 месяца после своего начала.

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Такая долгожданная финалка длилась 11 часов, и в итоге этого марафона чемпионский титул, а с ним и 1 015 000 долларов призовых, достались представителю США Балакришне Патуру. В хедз-апе он одолел литовца Матаса Симболаса, который заработал 600 тысяч долларов.

Интересно, что Патур был единственным не профессиональным покеристом за этим финальным столом. Балакришна работает в банковской сфере. Но, очевидно, в течение более чем года он успел существенно поработать над собственными покерными навыками и одержал заслуженную победу.