Канал Александера на YouTube стал вообще первым в истории на покерную тематику, получившим один миллион подписчиков. А вот самое популярное видео Зейбта собрало более 100 миллионов просмотров. Именно этот ролик недавно поднял волну интереса в покерном сообществе. Все потому, что на него обратил внимание другой звездный покерист Айзек Хэкстон.

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Что здесь происходит? Это, пожалуй, самый популярный покерный ролик всех времен. В нем герой фактически рассказывает о раздаче, в которой он рейзит с J-J, получает пять коллов, флоп 10-5-2, чек-рейзит, ставит терн и выигрывает банк 70 вб без шоудауна,

– описывает Айзек видео.

У Хэкстона и немалого количества покеристов в комментариях вызвало большое удивление то, что столь простое, казалось бы, видео набрало 103 миллиона просмотров.

Поэтому, Александер Зейбт решил опубликовать всю аналитику видео, ставшего вирусным. Главный залог успеха – оно идеально подошло алгоритмам YouTube. 95% просмотров ролик получил из рекомендаций самой платформы. Смотрели его в основном мужчины (86,6%) в возрасте 18-24 года (38,5%).

Зейбт также рассказал, что ролик принес ему лишь около 3 тысяч долларов заработка. Ведь видео в формате Shorts на YouTube имеют значительно более низкую монетизацию, чем длинные ролики.

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