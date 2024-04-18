Размер ставок

Популярная ошибка новичков – выбирать сайзинг, в зависимости от силы руки (большие ставки с натсами, мелкие – со слабой рукой и блефами). GTO вместо этого опирается на то, насколько сильный ваш диапазон по сравнению с рейнджем оппонента на конкретной доске.

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Ставьте на сухих бордах

Ставить контбет или нет. Вы должны подумать, как часто оппонент заплатит и имеет ли он сильную руку. В сухую доску, защищающийся оппонент, попадет редко и обычно сфолдит на любую ставку. Нам выгодно ставить мелко со всем диапазоном. Скажем, с пиковыми 9-7 на флопе 4-3-3 радуга, без пик, он точно не заплатит и 25% банка.

Огромные ставки на динамичных досках

Чем реже вы ставите, тем больше будет сайзинг. Даже на опасной доске вроде T-9-7 с пиковым флеш-дро, у солвера есть диапазон контбета, в том числе с блефами. Сайзинг он выберет только большой (от 70% до 100%), правда, ставить будет редко.

Позиция – одно из самого главного

Прежде всего стоит упомянуть выбор сайзинга 3-бета на префлопе. Без позиции он должен быть больше, чем, например, на батоне, ведь игрок в позиции реализует эквити куда чаще. В позиции обычно 3-бет сайзингом 3-3,5х, без – 4-4,5х.

Размер стека имеет значение

Нужно учитывать, каким будет размер банка после ставки и кола на каждой из улиц. Например, в МТТ в низком SPR можно рассчитать размер контбета, чтобы на терне уже было комфортно запушить. В большей глубине вы можете заранее рассчитать размер ставки на терне, чтобы пушить ривер без овербета.

Проставляйте полярно терн

В большинстве спотов лучшая стратегия не иметь на терне мелкого сайзинга вовсе. Ведь ставите вы преимущественно полярно, то есть с сильными руками или блефами. Оптимальным будет сайзинг от 70% пота. В остальных случаях можно ждать, а руки средней силы использовать на ривере для блефкетча или тонкого вельюбета.

Овербетьте на ривере

Солвер ставит овербет, когда на ривере имеет натсы. Конечно, велью он разбавляет и блефами. Скажем, на доске K-Q-8-7-5 (пиковый флеш и червовое флеш-дро) он поставит овербет и с натсовым пиковым флешем A-T, и имея разномастные A-T с тузом пик. То же самое касается топсетов. Как правило, на А-хай и К-хай бордах сеты тузов и королей будут только у агрессора.

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