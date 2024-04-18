Покеристку Ванессу Кейд знают, прежде всего, благодаря ее незаурядному достижению в юбилейном Sunday Million, когда женщина превратила несколько сотен баксов более чем в 1,5 миллиона. Американка не против вписать в свое резюме и еще одну весомую победу, для этого нужно успешно выступить на нынешнем WSOP.

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Ванесса Кейд подготовку к Мировой серии начинает заранее, чем советует воспользоваться и другим покеристам, которые впервые побывают на грандиозном покерном фестивале. Если планируете играть много турниров, важно как можно больше отдыхать, отмечает покеристка. Не помешает набраться сил еще накануне визита в Лас-Вегас. Американка, скажем, берет отпуск на весь май за исключением онлайн-серии SCOOP, чтобы совсем не потерять квалификацию.



Ванесса Кейд / Фото PokerNews

Кроме хорошего отдыха и сна, во время серии не помешает хорошо питаться, чтобы и лишнего веса не набрать и "не убить" собственный организм. Ведь иногда игровая сессия на WSOP может и на полсуток затянуться. Еще один совет – хорошо одеваться. В Вегасе обычно в начале лета очень жарко, впрочем организаторы WSOP иногда злоупотребляют с кондиционерами. Поэтому лишний худи в игровом зале может оказаться вполне уместным.



Ванесса Кейд / Фото PokerGO

Если собираетесь провести в столице развлечений неделю или две, а не катать почти двухмесячный покерный марафон, наслаждайтесь и развлекайтесь. В Лас-Вегасе есть сотни ресторанов, шоу, клубов, бассейнов и различных мероприятий. Кроме того, во многих казино рядом с игровыми площадками WSOP проходят параллельные серии, где можно побороться за вполне подъемные средства. Кроме того там в это время будет проходить неделя турниров для женщин в различных заведениях, поэтому очаровательные дамы – велкам.



Ванесса Кейд / Фото PokerNews

К слову, будет достаточно покеристок и на Мировой серии. И Главное событие девушки также не обходят своим вниманием. Именно этот турнир, говорит Ванесса Кейд, является ее главной целью на WSOP, а выиграть его было бы не только престижно, но и революционно. До сих пор ни одна женщина не торжествовала в Main Event и только Барбаре Энрайт в 1995 году удалось сыграть за финальным столом этого турнира. Поэтому покорение именно женщиной заветной вершины может вызвать очередной покерный бум, даже громче, чем в 2003-м Эффект Манимейкера.

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