Стивен Чидвик подтвердил статус самого успешного турнирного игрока в истории с английским паспортом – 57.4 млн долларов призовых за карьеру. Известный хайроллер стал первым покеристом, который выиграл более 14 миллионов долларов в рамках престижной серии PokerGO Tour.

К теме Пиковый король: маститый британец Стивен Чидвик выиграл турнир EPT в Париже

Собственно еще 429 000 баксов капнули на банкролл Чидвика по итогам турнира 2024 U.S. Poker Open с бай-ином 25 200 долларов. За финальным столом англичанин был настоящим гегемоном. Начав баталии в топ-6 с 40% всех фишек, Чидвик один за другим отправлял соперников отдыхать. Жертвами чип-лидера поочередно стали Арам Зобиан, Кари Кац и Брэндон Витмайер. Только Дэн Смит не попал в этот список. Оставалось справиться в хедз-апе с Эндрю Лихтенбергером.



Стивен Чидвик / Фото Poker Central

Американец оказался крепким орешком. Начав схватку один-на-один с втрое меньшим стеком, Лихтенбергер умудрился выровнять чашу весов и даже претендовал на победу. Впрочем его 10-10 не устояли в классической монетке против А-К Чидвика. У американца остался только один большой блайнд и чудо-камбека не произошло.

Стивен Чидвик, кроме десятой победы в рамках PokerGO Tour, оформил свой 81-й кэш в этой серии, что также является рекордом. Кроме того англичанин уже разменял свой 61-й финальный стол и сравнялся по этому показателю с рекордсменом Алексом Фоксеном.