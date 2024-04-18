Стівен Чідвік підтвердив статус найбільш успішного турнірного гравця в історії з англійським паспортом – 57.4 млн доларів призових за кар’єру. Відомий хайролер став першим покеристом, який виграв понад 14 мільйонів доларів в межах престижної серії PokerGO Tour.

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Власне ще 429 000 баксів капнули на банкрол Чідвіка за підсумками турніру 2024 U.S. Poker Open з бай-іном 25 200 доларів. За фінальним столом англієць був справжнім гегемоном. Розпочавши баталії у топ-6 із 40% усіх фішок, Чідвік один за одним відправляв суперників відпочивати. Жертвами чип-лідера почергово стали Арам Зобіан, Карі Кац та Брендон Вітмаєр. Лише Ден Сміт не потрапив до цього списку. Залишалось упоратись у хедз-апі із Ендрю Ліхтенбергером.



Стівен Чідвік / Фото Poker Central

Американець виявився міцним горішком. Розпочавши сутичку один-на-один із утричі меншим стеком, Ліхтенбергер примудрився вирівняти шальки терезів і навіть претендував на перемогу. Утім його 10-10 не встояли у класичній монетці проти А-К Чідвіка. У американця залишився лише один великий блайнд і диво-камбеку не сталось.

Стівен Чідвік, крім десятої перемоги в рамках PokerGO Tour, оформив свій 81-й кеш у цій серії, що є також рекордом. Крім того англієць уже розміняв свій 61-й фінальний стіл і зрівнявся за цим показником з рекордсменом Алексом Фоксеном.