Игра на низких лимитах, интересная подача и глубокое понимание производства и аналитики YouTube помогли каналу "Wolfgang Poker" получить миллион подписчиков. Его автор – 30-летний американец Александер Зейбт.

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Первое видео на ютуб-канале "Wolfgang Poker" появилось в 2019 году. В последнее время YouTube начал вознаграждать создателей контента, которые больше использовали функцию Shorts, пытаясь конкурировать с TikTok. Именно благодаря "шортсам" Алексу и удалось привлечь большую часть своей аудитории.

Счастливый лидер покерного чарта получил специальную "золотую кнопку" от YouTube. Как настоящий видеоблогер, он сразу же выпустил об этом отдельный ролик. В нем автор рассказывает о начале своего творческого пути и об опыте в создании контента.

Александер Зейбт получил миллион подписчиков: смотрите видео

Ютуб-канал Алекса "Wolfgang Poker" обходит по количеству подписчиков таких звездных представителей покерного видеоблогинга, как Даниэль Негреану, Брэд Оуэн, Итан Яу и Даг Полк. Также он имеет большую аудиторию, чем каналы популярных покерных туров, таких как World Poker Tour и PokerGO.

Благодаря способности привлекать к покеру молодую аудиторию, американец регулярно получает предложения от рекламодателей за пределами YouTube. Покер-румы готовы ему платить за то, чтобы он играл в их заведениях. Став блогером-миллионником, Александер Зейбт рад усердно работать дальше над тем, что ему действительно нравится.