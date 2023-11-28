Гра на низьких лімітах, цікава подача та глибоке розуміння виробництва й аналітики на платформі YouTube допомогли каналу "Wolfgang Poker" отримати мільйон підписників. Його автор – 30-річний американець Александер Зейбт.

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Перше відео на ютуб-каналі "Wolfgang Poker" з'явилося у 2019 році. Останнім часом YouTube почав винагороджувати творців контенту, які більше використовували функцію Shorts, намагаючись конкурувати з TikTok. Саме завдяки "шортсам" Алексу й вдалося привернути більшу частину своєї аудиторії.

Щасливий лідер покерного чарту отримав спеціальну "золоту кнопку" від YouTube. Як справжній відеоблогер, він одразу випустив про це окремий ролик. У ньому автор згадує про початок свого творчого шляху та досвід у створенні контенту.

Александер Зейбт отримав мільйон підписників: дивіться відео

Ютуб-канал Алекса "Wolfgang Poker" переважає за кількістю підписників таких зіркових представників покерного відеоблогінгу, як Даніель Негреану, Бред Оуен, Ітан Яу та Даг Полк. Також він має значно більшу аудиторію, ніж канали популярних покерних турів, таких як World Poker Tour та PokerGO.

Завдяки здатності залучати до покеру молоду аудиторію американець привернув увагу рекламодавців за межами YouTube. Тепер багато покер-румів готові йому платити за те, щоб він грав у них. Ставши блогером-мільйонником, Алекс радий старанно працювати надалі над тим, що йому приносить задоволення.

