И, конечно, как и из любого правила здесь есть исключения. Для американца Даниэля Бузгона выиграть престижный турнир – почти как почистить зубы. За четыре месяца он умудрился завоевать сразу 4 чемпионских кольца WSOPC.

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Последний этап серии стартовал в онлайне в эти дни и Даниэль решил показать кто здесь главный уже в первом турнире. Соревнования по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 500 долларов собрали 114 входов, а в призовую зону попали 15 спортсменов.

Бузгон, конечно, простым мероприятием в ІТМ не ограничился. После пяти с половиной часов игры он остался последним, кто еще сидел за столом. Даниэль получил почти 13 тысяч долларов призовых и очередное кольцо, на которые скоро уже и пальцев не хватит. Ведь, этот трофей WSOPC стал для Бузгона не только четвертым за последние четыре месяца, но и в целом уже восьмым(!) в его карьере.