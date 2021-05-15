Свидетелями экстремальной ситуации в прямом эфире стали зрители Алона во время его трансляции на платформе Twitch. Тревожные звуки заставили израильтянина покинуть рабочее место в тот момент, когда ему раздали карманных тузов. Парню, конечно, было не до тонких розыгрышей – пришлось сыграть максимально прагматично.

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Бомбардировка Израиля ХАМАСом / cardmates.net

После этого Эльдар ушел в ситаут и скрылся в безопасном месте. Жажда покерной борьбы, впрочем, возобладала и через 10 минут стример впопыхах вернулся в квартиру, захватив с собой ноутбук. Попасть в призы турнира за 1400 долларов покеристу в конце концов не удалось. Однако, Алон Эльдар реабилитировался в другом ивенте, оформив ITM в турнире за 800 долларов.