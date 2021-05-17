Та, звісно, як і з будь-якого правила тут існують винятки. Для американця Даніеля Бузгона виграти престижний турнір – майже як почистити зуби. За чотири місяці він примудрився завоювати одразу 4 чемпіонські перстні WSOPC.

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Останній етап серії стартував в онлайні цими днями і Даніель вирішив показати хто тут головний вже в першому турнірі. Змагання з Пот-Ліміт Омахи із бай-іном 500 доларів зібрали 114 входів, а до призової зони потрапили 15 спортсменів.

Бузгон, звісно, простим заходом в ІТМ не обмежився. Після п’яти з половиною годин гри він залишився останнім, хто ще сидів за столом. Даніель отримав майже 13 тисяч доларів призових і черговий перстень, на які скоро уже й пальців не вистачить. Адже, цей трофей WSOPC став для Бузгона не лише четвертим за останніх чотири місяці, але й загалом вже восьмим(!) у його кар’єрі.