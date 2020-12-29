Джозеф Хеберт стал победителем американского турнира Главного События WSOP. Чемпион не сдерживал слез и посвятил свою победу матери, которая умерла в этом году.

К величайшему покерному успеху в карьере Джозеф Хеберт прошел долгий путь. Участие в турнире обошлось чемпиону не в 10 тысяч долларов, Хеберт отобрался в Main Event всего за 300 баксов, пройдя через сито сателлитов. В итоге свои инвестиции покерист с Луизианы приумножил более чем в 5176 раз.

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Борьбу за финальным столом Хеберт начал в статусе чип-лидера и не терял флагманских позиций практически все 4 часа, именно столько боролись за титул восемь самых достойных. Девятый участник финалки Упешка да Силва выбыл из борьбы из-за положительного теста на коронавирус и получил маленький приз.



WSOP Main Event. Фото: pokernews

Выплаты за финальным столом:

Джозеф Хеберт – 1 553 256 Рон Дженкинс – 1 002 340 Майкл Кеннон – 529 258 Раян Хагерти – 387 130 Е Юань – 286 963 Хариссон Добин – 215 222 Шон Строк – 163 786 Гершон Дистенфельд – 125 885 Упешка да Силва – 98 813

Джозеф Хеберт, соответственно, в одном турнире выиграл в 2,5 раза больше, чем за всю свою предыдущую карьеру. Путь за титулом для американца, впрочем, еще не завершился. 3-го января победитель американского Main Event сойдется в хедз-апе с чемпионом международного турнира аргентинцем Дамианом Саласом. Победитель дуэли получит заветный браслет чемпиона мира и дополнительно миллион долларов.