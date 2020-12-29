Джозеф Хеберт став переможцем американського турніру Головної події WSOP. Чемпіон не стримував сліз і присвятив свою перемогу матері, яка померла цього року.

До найбільшого покерного успіху в кар’єрі Джозеф Хеберт пройшов довгий шлях. Участь у турнірі обійшлась чемпіонові не у 10 000 доларів. Хеберт відібрався у Main Event лише за 300 баксів, пройшовши сито сателітів. У підсумку свої інвестиції покерист із Луїзіани примножив більш як у 5176 разів.

Читайте також: Полк і Негреану пройшли половину дистанції: Даг виграє 775 тисяч доларів

Боротьбу за фінальним столом Хеберт розпочав у статусі чип-лідера і не втрачав флагманських позицій практично усі 4 години, саме стільки боролись за титул восьмеро найдостойніших. Дев’ятий учасник фіналки Упешка да Сілва вибув із боротьби через позитивний тест на коронавірус і отримав найменший приз.



WSOP Main Event. Фото: pokernews

Виплати за фінальним столом:

Джозеф Хеберт – 1 553 256 Рон Дженкінс – 1 002 340 Майкл Кеннон – 529 258 Раян Хагерті – 387 130 Є Юань – 286 963 Харіссон Добін – 215 222 Шон Строк – 163 786 Гершон Дістенфельд – 125 885 Упешка да Сілва – 98 813

Джозеф Хеберт, відтак, в одному турнірі виграв у 2,5 рази більше, аніж за всю свою попередню кар’єру. Шлях за титулом для американця, утім, ще не завершився. 3-го січня переможець американського Main Event зійдеться у хедз-апі із чемпіоном міжнародного турніру аргентинцем Даміаном Саласом. Переможець дуелі отримає заповітний браслет чемпіона світу і додатково мільйон доларів.