Володар трьох браслетів Світової серії покеру Упешка да Сілва став головним невдахою фінального столу WSOP Main Event, ще до старту самої гри.

Річ у тому, що американець підхопив коронавірус. З 10 грудня він знаходився у карантині, після чого здав три тести. Перший з них виявився позитивним, другий – негативним, що дало Сілві надію все ж зіграти на турнірі. Утім минулої ночі вирішальний тест знову дав позитивний результат на вірус.

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У правилах турніру, звісно, врахували подібні ризики. За регламентом, гравця із позитивним результатом на COVID автоматично дискваліфікують зі змагання із мінімальними призовими. Відтак, втіхою для Упешки повинні стати 98 тисяч доларів за 9 місце.

Тож за фінальним столом WSOP Main Event у Лас-Вегасі тепер зіграють 8 покеристів. Найбільший стек у Джозефа Хеберта – 13 052 534 фішок. Він у 2,5 рази випереджає найближчого переслідувача. Дискваліфікований Упешка, до слова, мав восьмий за розміром стек (2 151 969).

Американська "фіналка" відбудеться уже найближчої ночі, а її переможець зустрінеться із тріумфатором ідентичного міжнародного турніру Даміаном Саласом у хедз-ап битві за браслет WSOP.