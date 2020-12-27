Пандемія коронавірусу, м’яко кажучи, змусила покеристів дещо підкорегувати свої плани на рік. Тому визначити найкращого гравця-2020 дуже непросто.

Портал Cardschat у своїх прогнозах на покерний 2021-й рік поділився думками щодо ймовірного тріумфатора в головній номінації Global Poker Awards.

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Власне, наразі невідомо у якому форматі та й чи відбудеться взагалі це велике покерне шоу. Та все ж нагородити найкращих у такому важкому році — справа благородна.

Через малу кількість потужних живих турнірів об’єктивно визначити Global Poker Index Player of the Year неможливо. Тому список претендентів на звання Покерист року доволі широкий.

Тут і звичні прізвища, титани гри Алекс Фоксен (саме останні два рази забирав статуетки), Стів Чідвік (чинний тріумфатор в номінації "Найсильніший опонент"), Джастін Бономо, Брін Кенні й решта еліти.

З порівняно нових обличь у списку претендентів — канадця Тімоті Адамса та австралійця Кале Бернса. Ці хлопці дуже вдало розпочали 2020-й рік. Їхню успішну серію зміг зупинити лише карантин. Також серед ймовірних переможців називають Алі Імсіровіча з Боснії та Герцеговини.

Відзначимо, що Global Poker Awards є своєрідним "покерним оскаром". Тут визначають переможців у понад 20 номінаціях.