Пандемия коронавируса, мягко говоря, заставила покеристов несколько подкорректировать свои планы на год. Поэтому определить лучшего игрока-2020 очень непросто.

Портал Cardschat в своих прогнозах на покерный 2021-й год поделился мыслями относительно вероятного триумфатора в главной номинации Global Poker Awards.

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Собственно, пока неизвестно в каком формате да и состоится ли вообще это большое покерное шоу. И все же наградить лучших в таком тяжелом году — дело благородное.

Из-за малого количества мощных живых турниров объективно определить Global Poker Index Player of the Year невозможно. Поэтому список претендентов на звание Покерист года довольно широк.

Здесь и привычные фамилии, титаны игры Алекс Фоксен (именно он последние два раза забирал статуэтки), Стив Чидвик (действующий триумфатор в номинации "Самый сильный оппонент"), Джастин Бономо, Брин Кенни и остальные элитные игроки.

Из сравнительно новых лиц в списке претендентов — канадец Тимоти Адамс и австралиец Кале Бернс. Эти ребята очень удачно начали 2020-й год и их успешную серию смог остановить только карантин. Также среди вероятных победителей называют Али Имсировича из Боснии и Герцеговины.

Отметим, что Global Poker Awards является своеобразным "покерным оскаром". Здесь определяют победителей в 20 номинациях.