COVID лишил американца шанса выиграть 1,5 млн долларов
Обладатель трех браслетов Мировой серии покера Упешка да Силва стал главным неудачником финального стола WSOP Main Event, еще до старта самой игры.
Дело в том, что американец подхватил коронавирус. С 10 декабря он находился на карантине, после чего сдал три теста. Первый из них оказался положительным, второй – отрицательным, что дало Силве надежду все же сыграть на турнире. Впрочем прошлой ночью решающий тест снова дал положительный результат на вирус.
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В правилах турнира, конечно, учли подобные риски. По регламенту, игрока с положительным результатом на COVID автоматически дисквалифицируют с соревнований с минимальными призовыми. Следовательно, утешением для Упешки должны стать 98 тысяч долларов за 9 место.
Поэтому за финальным столом WSOP Main Event в Лас-Вегасе теперь сыграют 8 покеристов. Самый большой стек у Джозефа Хеберта – 13 052 534 фишек. Он в 2,5 раза опережает ближайшего преследователя. Дисквалифицированный Упешка, к слову, имел восьмой по размеру стек (2 151 969 фишек).
Американская "финалка" состоится уже ближайшей ночью, а ее победитель встретится с триумфатором идентичного международного турнира Дамианом Саласом в хедз-ап битве за браслет WSOP.
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