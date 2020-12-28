Обладатель трех браслетов Мировой серии покера Упешка да Силва стал главным неудачником финального стола WSOP Main Event, еще до старта самой игры.

Дело в том, что американец подхватил коронавирус. С 10 декабря он находился на карантине, после чего сдал три теста. Первый из них оказался положительным, второй – отрицательным, что дало Силве надежду все же сыграть на турнире. Впрочем прошлой ночью решающий тест снова дал положительный результат на вирус.

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В правилах турнира, конечно, учли подобные риски. По регламенту, игрока с положительным результатом на COVID автоматически дисквалифицируют с соревнований с минимальными призовыми. Следовательно, утешением для Упешки должны стать 98 тысяч долларов за 9 место.

Поэтому за финальным столом WSOP Main Event в Лас-Вегасе теперь сыграют 8 покеристов. Самый большой стек у Джозефа Хеберта – 13 052 534 фишек. Он в 2,5 раза опережает ближайшего преследователя. Дисквалифицированный Упешка, к слову, имел восьмой по размеру стек (2 151 969 фишек).

Американская "финалка" состоится уже ближайшей ночью, а ее победитель встретится с триумфатором идентичного международного турнира Дамианом Саласом в хедз-ап битве за браслет WSOP.