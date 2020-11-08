Вибори президента Сполучених Штатів Америки прикули до себе увагу багатьох людей. Покеристи не виняток.

Нагадаємо, зірки цього виду спорту активно ризикували власним доларом, роблячи прогнози на вибори. Тому не дивно, що реакції гравців на тріумф Джо Байдена були різними.

Читайте також: Тисячу доларів за годину: покерист готовий заплатити за дуель тет-а-тет

Схоже, найбільше засмутився Майк Матусов. Він ніколи не приховував, що є відданим прихильником Дональда Трампа. Тому Майк не підбирав слів після оголошення результатів. Якщо цензурно, то Матусов певен, що Трамп не зупиниться, доки не перевірить кожен бюлетень.

Чимало відомих покеристів і стрімерів впіймали момент, коли коефіцієнт на тріумф Байдена виріс. Вони встигли поставити на кандидата від Демократів, чим і похизувалися у соціальних мережах. А от Джейсон Мерсьє вважає, що ставка на фаворита в президентських перегонах є невиправданою, адже на такому рішенні багато не заробиш.

У розмови в мережі увірвався і Том Дван. Він захотів поставити на нічию. Закликав охочих запропонувати гідний коефіцієнт. Відзначимо, що рівна кількість балів на виборах президента США — майже нереальна. Том відзначив, що слідкувати за політичною боротьбою навіть цікавіше, ніж грати у турнірах.

Цікаво, що від політичних діалогів не стрималися навіть Полк і Негреану. Хоча зараз ці хлопці мали б з головою бути зануреними в очне протистояння.