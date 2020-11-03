Вибори президента Сполучених Штатів Америки — одна з головних політичних подій року. Покеристи не могли залишити без уваги цю масштабну подію.

Як і під час гри в покер, досвідченні гравці покладаються не лише на інтуїцію. В першу чергу вони моніторять прогнози фахівців і букмекерів. У США заборонено приймати ставки на президентські вибори до завершення голосування, тому дивляться на коефіцієнти, що пропонують закордонні компанії.

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Відзначимо, що експерти фаворитом вважають Джо Байдена (коефіцієнт на його перемогу 1.55, на суперника 2.6). У 2016 році Дональда Трамп також був аутсайдером у змаганні з Хіларі Клінтон, але все ж виграв вибори. Саме тому чимало людей ставлять на чинного президента і цього разу.

Наприклад, Мет Гланц спершу прогнозував тріумф Байдена, але коли коефіцієнт на Трампа виріс, Мет вирішив перестрахуватися і запропонував охочим відкупити частину його ставки. Мінімальний внесок — 5 тисяч доларів.

Легендарний Дойл Брансон спрогнозував легку перемогу Дональда. Хоча зізнався: знає, що Джо фаворит перегонів. Такої ж думки й інша легенда покеру Джейсон Мерсьє.

Бізнесмен і хайролер Біл Перкінс запропонував інше цікаве парі. Він прогнозує, що Джо Байден несподівано зможе виграти вибори в штаті Техас.

А от найбільше з покерної спільноти за Байдена на виборах вболіватиме Ден О’Браєн. Гравець зізнався, що якщо Трамп виграє вибори, то в Дена буде дуже складна фінансова ситуація. Скільки саме О’Браєн поставив на Байдена залишилося в секреті.