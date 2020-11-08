Выборы президента Соединенных Штатов Америки приковали к себе внимание многих людей. Покеристы не исключение.

Напомним, звезды этого вида спорта активно рисковали собственным долларом, делая прогнозы на выборы. Поэтому неудивительно, что реакции игроков на триумф Джо Байдена были разными.

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Похоже, больше всего расстроился Майк Матусов. Он никогда не скрывал, что является преданным поклонником Дональда Трампа. Поэтому Майк не подбирал слов после объявления результатов. Если цензурно, то Матусов уверен, что Трамп не остановится, пока не проверит каждый бюллетень.

Многие известные покеристы и стримеры поймали момент, когда коэффициент на триумф Байдена вырос. Они успели поставить на кандидата от демократов, чем и похвастались в социальных сетях. А вот Джейсон Мерсье считает, что ставка на фаворита в президентской гонке неоправданна, ведь на таком решении много не заработаешь.

В разговоры в сети ворвался и Том Дван. Он захотел поставить на ничью. Призвал желающих предложить достойный коэффициент. Отметим, что равное количество баллов на выборах президента США – почти нереальное. Том отметил, что следить за политической борьбой даже интереснее, чем играть в турнирах.

Интересно, что от политических диалогов не удержались даже Полк и Негреану. Хотя сейчас эти ребята должны с головой быть погруженными в очное противостояние.