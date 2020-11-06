Звездный покерист Федор Хольц предложил языкатому оппоненту сыграть с ним хедз-ап.

Такую идею Федор озвучил на собственной странице в твиттере. В последнее время Хольц охотно бросает вызовы другим игрокам.

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Немец предложил сыграть Блейку Стивенсону. Парень с ником "EmpireMaker2" ранее довольно самоуверенно высказывался о другом покерном вызове.

Блейк предложил Федору сыграть с ним в Омаху. Довольно хитро, учитывая то, что Хольц в этот вид покера не играет. Конечно, немец отказался, но зато, захотел зарубиться в Безлимитный Холдем.

Стивенсон отреагировал провокационно: обозвал собеседника и даже назвал трусом. Федор ответил сдержаннее. Он предложил "EmpireMaker2" по тысяче долларов за каждый час игры в Холдем на лимитах 200/400. Блейк пока притих. Вероятно, обдумывает предложение.

Отметим, что Федор Хольц является самым успешным немецким покеристом в истории. Он выиграл 32,5 миллиона долларов в живых турнирах. Это восьмой лучший результат в истории игры.