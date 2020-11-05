Покерные турниры с прогрессивным нокаутом всегда собирают большое количество игроков, а если на кону 6 777 500 долларов, и подавно. В онлайне отгремел один из самых масштабных в истории турниров PKO по Безлимитному Холдему, который превзошел все ожидания организаторов.

Гарантированный призовой фонд ивента составил 5 миллионов долларов, впрочем покеристы существенно перебили гарантию, докинув почти 1,8 миллиона сверху. И это несмотря на недешевый бай-ин, который составлял 2 650 долларов. Наиболее выносливые, впрочем, существенно приумножили собственные инвестиции.

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За финальным столом минимальное вознаграждение за выбивание оппонента составляло 7 тысяч долларов, а на финишном отрезке за "голову" соперника уже выплачивали 40+К вечнозеленых. Австриец с ником "pinguinachica", однако, не форсировал события. На финалке будущий чемпион выбил лишь двух соперников, но решающий нокаут принес ему солидные дивиденды.

Одними только нокаутами "pinguinachica" наколотил 273 253 бакса, еще в 477 814 долларов организаторы оценили его победу (751 067 итого). Соперник чемпиона в хедз-апе – еще один австриец "Crusher1991" – думает куда потратить 507 402 доллара.