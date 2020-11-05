Покерні турніри із прогресивним нокаутом завжди збирають велику кількість гравців, а якщо на кону 6 777 500 доларів, і поготів. В онлайні відгримів один із найбільш масштабних в історії турнірів PKO із Безлімітного Холдему, який перевершив усі очікування організаторів.

Гарантований призовий фонд івенту становив 5 мільйонів доларів, утім покеристи суттєво перебили гарантію, докинувши майже 1,8 мільйона зверху. І це попри недешевий бай-ін, який становив 2650 доларів. Найбільш витривалі, утім, суттєво примножили власні інвестиції.

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За фінальним столом мінімальна винагорода за вибивання опонента становила 7 тисяч доларів, а на фінішному відрізку за "голову" суперника уже виплачували 40+К вічнозелених. Австрієць із ніком "pinguinachica", однак, не форсував подій. За фіналкою майбутній чемпіон вибив лише двох суперників, але вирішальний нокаут приніс йому солідні дивіденди.

Самим лише нокаутами "pinguinachica" наколотив 273 253 баксів, ще у 477 814 доларів організатори оцінили його перемогу (751 067 разом). Суперник чемпіона у хедз-апі – ще один австрієць "Crusher1991" – міркує куди витратити 507 402 долара.