В онлайні відгудів черговий масштабний покерний турнір серед хайролерів.

За квиток довелося заплатити 10 300 доларів і змагання, зібравши 153 входи, розтягнулися на два дні. За підсумком першого із них визначилися учасники фінального столу, який став без перебільшення зірковим.

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Тут і один із найкращих онлайн-гравців у історії швед Ніклас "Lena900" Астедт, і найуспішніший французький покерист Бертран "Elky" Гроспельє, і володар двох браслетів WSOP американець Еліо Фокс.

Щоправда, нікому із цих суперзірок не вдалося тріумфувати в турнірі. Усі троє один за одним покидали фінальний стіл. Астедт попрощався зі змаганнями на сьомому місці, заробивши 70 тисяч доларів і одразу після нього вилетів Еліо Фокс з доробком у 90 тисяч. Врешті не довго змусив себе чекати і Гроспельє. Бертран, який до слова вів пряму трансляцію своєї гри, покинув турнір на п’ятій сходинці, поклавши у гаманець 116 тисяч баксів.

А от переможцеві змагань дісталося майже утричі більше – 321 тисяча доларів. Їх разом із титулом чемпіона забрав собі француз Себастьян Гракс. Цікаво, що ця сума трохи більша ніж усі призові, які Себастьян досі здобув у живих турнірах за всю кар’єру.