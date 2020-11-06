Зірковий покерист Федор Хольц запропонував язикатому опоненту зіграти з ним хедз-ап. Німець навіть готовий розщедритися.

Таку ідею Федор озвучив на власній сторінці у Твіттері. Останнім часом Хольц залюбки кидає виклики іншим гравцям.

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Німець запропонував зіграти Блейкові Стівенсону. Хлопець з ніком "EmpireMaker2" раніше доволі самовпевнено висловлювався про інший покерний виклик.

Блейк запропонував Федору зіграти з Омаху. Доволі хитро, зважаючи на те, що Хольц у цей вид покеру не грає. Звісно, німець відмовився. Натомість, захотів «зарубатися» в Безлімітний Холдем.

Стівенсон відреагував провокаційно: обізвав співрозмовника і навіть назвав боягузом. Федор відреагував стриманіше. Він запропонував "EmpireMaker2" по тисячі доларів за кожну годину поєдинку в Холдем на лімітах 200/400. Блейк наразі притих. Ймовірно, обмірковує пропозицію.

Відзначимо, що Федор Хольц є найуспішнішим німецьким покеристом в історії. Він виграв 32,5 мільйони доларів у живих турнірах. Це восьмий найкращий результат в історії гри.