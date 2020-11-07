Хедз-ап битва двух звезд покера с реального стола переехала в сеть Интернет, где Даг Полк чувствует себя куда увереннее Даниэля Негреану. Американец не только отыграл серьезный минус, который получил по итогам "живой" игры, но и прилично заработал.

На старте покерного сражения соперники сыграли 200 рук, которые обеспечили Даниэлю Негреану солидный профит в 117 тысяч долларов. Но стоило покеристам перебраться в удобные кресла перед мониторами, как ситуация кардинально изменилась. Даг Полк, который имеет значительно больше опыта игры в интернете, устроил Даниэлю Негреану настоящую трепку.

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Оппоненты провели в игре около 2 часов, сыграв 424 руки, по итогам которых Полк "ограбил" Негреану на 218 тысяч долларов. Следовательно, общий профит американца теперь составляет почти 102 тысячи. Впереди у покеристов еще немалая дистанция – более 24 376 раздач, следовательно, учитывая тенденцию, канадец может проиграть в итоге очень много.