Ченс Корнут продолжает удивлять покерное сообщество. Американец сделал серьезную заявку на победу в матче с Филом Гальфондом.

Пятая серия так называемого Galfond Challenge пока идет по интересному сценарию. После побед над "VeniVidi1993", "ActionFreak", Биллом Перкинсом и Дэном Кейтсом Фил подходил к дуэли с Корнутом в роли фаворита.

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Сначала все шло по плану Гальфонда. Он доминировал, но впоследствии Ченс начал выигрывать сессию за сессией. В конце Корнут не просто догнал соперника, но и оформил рекордный перевес.

Хайроллеры сыграли почти 10 тысяч раздач и Ченс оторвался уже на 350 тысяч долларов! Отметим, что в дебютном матче челленджа Фил сумел драматично вырвать победу у "VeniVidi1993", поэтому опыт триумфов на характере у Гальфонда есть.

Напомним, звездные покеристы играют в Омаху. По регламенту, ребята должны сыграть 35 тысяч раздач. Если в итоге победит Фил, Ченс заплатит ему "сверху" 250 тысяч долларов. В случае триумфа Корнута – Гальфонд дополнительно заплатит сопернику миллион долларов.